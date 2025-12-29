Трюк москвича на проезжей части попал на видео

В Москве мужчина сделал трюк на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

Автомобилисты запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как человек держит тело на весу, упираясь руками в землю, при этом его ноги находятся на проезжей части. На записи также заметно, что после того, как на светофоре загорается желтый свет, москвич встает на ноги и уходит с дороги.

До этого на видео сняли, как десятки платьев Ларисы Долиной вывозят из квартиры в Хамовниках на «Газели». Для переезда из недвижимости певица наняла несколько грузовых автомобилей. Первая приехала сегодня в районе 10 утра. По данным канала SHOT, сначала артистка планирует вывезти свою одежду, в том числе концертные наряды. При этом синтезатор Ларисы Долиной и несколько миллионов рублей остаются в квартире. Инструмент будут забирать на последних этапах переезда.

Утром 29 декабря появилось видео, на котором несколько мужчин грузят вещи, упакованные в коробки, в грузовик.

Ранее автомобиль Ларисы Долиной разбился в ДТП.