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Таксистов в РФ хотят обязать иметь в машине два детских бустера

В Госдуме предложили обязать таксистов иметь в машине два детских бустера
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции »Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается необходимость улучшения безопасности перевозки детей, особенно в ситуациях, когда в автомобиле находятся несколько несовершеннолетних пассажиров. По словам Дмитрия Гусева, многие родители вынуждены отказываться от услуг такси из-за отсутствия необходимых детских кресел или бустеров, а «детский» тариф часто сопряжен с более высокой стоимостью и более длительным ожиданием.

Депутат уверен, что данный законопроект позволит обеспечить безопасность детей без дополнительных затрат со стороны родителей.

В январе семья в Сочи набросилась на таксиста из-за отказа везти ребенка без детского кресла.

Ранее в Москве ввели обязательную аттестацию такси и таксистов.

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