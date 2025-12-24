На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Сарыагаше водитель на скорости сбил елку

В Сарыагаше на видео попало, как водитель снес елку в момент дрифта
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

В городе Сарыагаше водитель сбил елку, установленную на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Протаранив главный символ наступающего праздника, мужчина в спешке покинул место преступления. Скрыться не удалось, его оперативно нашли по камерам. Затем нарушителя заставили восстановить дерево, а «Жигули» — отправили на штрафстоянку», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль, выполняя опасные маневры на проезжей части, врезается в елку, которая от удара падает на землю.

До этого в городе Выкса Нижегородской области автомобиль влетел в остановку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в остановку общественного транспорта, от удара машину разворачивает. На записи также заметно, как после ДТП на место подбегают очевидцы, но водитель садится в транспорт и уезжает. По данным канала, в настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

Ранее в Челябинске ребенку зажало голову троллейбусом.

