Видео: в Приморье водитель Subaru влетел в новогодний городок в момент дрифта

В Приморье на видео сняли, как Subaru влетел в новогодний городок в момент дрифта

В городе Партизанске Приморского края водитель врезался в новогодний городок. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена видеопубликация о том, что на Центральной площади города Партизанска водитель автомобиля «Субару Импреза», двигаясь вокруг новогодней ели, совершил наезд на одну из декоративных конструкций, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых местными жителями, заметно, как автомобиль, выполняя опасные маневры на заснеженной дороге, врезается в новогодние сооружения. По данным канала, на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые составили схему ДТП и изъяли записи с камер. В настоящее время правоохранители ищут водителя иномарки, чтобы привлечь его к установленной законом ответственности. Приморцу предстоит компенсировать причиненный в результате повреждения декоративной конструкции материальный ущерб.

