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Воры украли восемь культовых Chevrolet Corvette прямо с конвейера завода

В США восемь новых спорткаров Chevrolet Corvette украли с заводского конвейера
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T. Wade/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США злоумышленники похитили восемь спорткаров Chevrolet Corvette прямо с завода концерна General Motors. Об этом сообщает Carscoops.

«Воры постоянно крадут автомобили, но не каждый день они решают угнать их прямо с конвейера автопроизводителя. Тем не менее именно это и произошло на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки, где производятся Corvette», — отмечается в публикации.

На заводе заметили пропажу восьми новых спорткаров только после того, как на предприятие позвонили из офиса шерифа. Один из полицейских увидел Corvette с заводскими технологическими наклейками примерно в 14 минутах езды от завода. В ходе проверки выяснилось, что было украдено восемь машин. Часть из них удалось вернуть, поскольку воры оставили их на парковке магазина, специализирующегося на продаже товаров для дома.

Ранее в Сеуле мотоциклист упал в 20-метровую воронку, которая возникла на проезжей части оживленной дороги.

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