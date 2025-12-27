Водитель легковушки сбил бабушку с двумя пятилетними внучками в Ленобласти

Размер шрифта
Нетрезвый водитель на Opel сбил бабушку с двумя внучками в Ленобласти 
Пьяный водитель на Opel сбил бабушку с двумя детьми в Ленобласти, сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел в Кудрово Ленобласти. Бабушка переводила через дорогу во дворе двух внучек — 7 и 10 лет. Семью сбил проезжающий Opel, пенсионерка получила переломы в районе тазобедренного сустава, ЧМТ и травму руки. Девочки отделались синяками», — сообщает канал.

По сведениям пострадавших, от лихача пахло алкоголем. Он вышел из машины, но не стал оказывать никому помощь. Через некоторое время уехас места ДТП.

До этого в Москве машина с человеком перевернулась в Кутузовском тоннеле. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как в момент ДТП автомобиль опрокинулся и упал на крышу, транспорт получил повреждения. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые установили все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая.

Ранее Госавтоинспекция объявила усиленный рейд на дорогах России в выходные.
 
