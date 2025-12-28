Размер шрифта
Сбой «автопилота»: автомобиль проехал без остановки 500 км

Из-за сбоя круиз-контроля автомобиль проехал без остановки 500 км
FAW

23-летний водитель выехал на скоростное шоссе Ланьчжоу — Хайкоу, после чего активировал адаптивный круиз-контроль. В системе произошел сбой, поэтому водитель не смог отключить автопилот, а машина перестала реагировать на нажатие педалей, сообщает Nihaochongqing.

Автомобилист включил аварийную сигнализацию, периодически совершал обгоны, а также позвонил в полицию. Сотрудники дорожной инспекции сформировали сопровождающий конвой, контролируя полосы движения и обеспечивая безопасный проезд.

В итоге, седан FAW Bestunе B70 проехал 490 километров прежде, чем закончилось топливо и автомобиль остановился. Производитель изъял машину, чтобы провести расследование, но владельцу компенсировали стоимость и выдали другой экземпляр.

Системы помощи водителю, включая функции автономного вождения и адаптивный круиз-контроль, становятся косвенными причинами тяжелых ДТП с человеческими жертвами, когда водители полагаются на помощь страхующей электроники, которая не может заменить человека и не снимает с него ответственности за управление автомобилем.

В частности, в 2025 году россиянин сослался на сбой круиз-контроля своего кроссовера GAC GS8 как на причину тяжелого ДТП, в котором пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель GS8 использовал адаптивный круиз-контроль и врезался правой стороной машины в стоящую фуру.

Из-за того, что водители слишком полагаются на страхующую электронику, в Китае уже запретили автопроизводителям использовать в рекламе систем помощи водителю термины «автономное вождение» и «интеллектуальное вождение».

Ранее владельцы китайских автомобилей пожаловались на трещины в стеклах после зимних морозов.

