Спасатели рассказали, как вытащили из полыньи пассажиров утонувшего минивэна в Якутске

Службы спасения Якутии: пассажиров утонувшего авто вытянули из реки лестницей 
Официальный Telegram-канал службы спасения Якутии опубликовал рассказ о том, как были спасены пассажиры затонувшего в реке Лена минивэна.

«Подъехав к месту происшествия, увидели следующее - один из пострадавших стоял на льдине посреди полыньи, трое на крыше автомобиля по колено в воде. Кинули петлю мужчине, стоявшему на крыше, он надел ее на женщину, подали трехступенчатую лестницу. Женщина легла на лестницу, и мы вытянули ее из воды все вместе. Так вытянули всех четверых», — сообщил спасатель Тит Алексеев.

По его словам у людей было сильное переохлаждение. Их отогрели и передали врачам.

Инцидент произошел на реке Лене. Водитель перевозил пассажиров по несанкционированной переправе. Лед не выдержал и автомобиль провалился в воду.

В машине ехали 7 человек. Пятеро смогли выбрались. Один взрослый мужчина и 11-летняя девочка не выжили.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

3 марта в Самарской области легковой автомобиль, в салоне которого находились водитель и четыре пассажира, провалился под лед в затоне Ширчик. В том числе среди пассажиров были два ребенка.

На место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб, которые успешно эвакуировали людей из транспортного средства. По данным Telegram-канала «Самара ДТП», водитель и несовершеннолетние не получили никаких травм. То же касается двух других пассажиров.

Ранее стало известно о состоянии людей, провалившихся на авто под лед в Якутии.
 
