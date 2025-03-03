Автомобиль с двумя детьми ушел под воду в Самарской области

В Самарской области легковой автомобиль с двумя детьми наполовину ушел под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».
«Водитель пытался переправиться через речку с 4 пассажирами на борту, но лед оказался слишком тонким», — говорится в сообщении.
По информации источника, инцидент произошел в затоне Ширчик. Несовершеннолетние пассажиры и водитель машины травм не получили. На место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали людей из салона автомобиля.
На опубликованной в сети фотографии видно, что черная машина наполовину погрузилась под воду, а лед под ней треснул.
До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина напал на 72-летнюю кондукторшу. Злоумышленник вытолкнул из автобуса контролера, который пытался удержаться за поручни.
В результате конфликта женщина получила травмы, ей потребовалась помощь медицинских работников. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело.
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