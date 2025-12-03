В России половина проданных автомобилей выпущена в 2023-2024 годах

«Автостат»: половина проданных в 2025 году авто в РФ оказались прошлогодними

В России 50% новых автомобилей, проданных в 2025 году - прошлогодние. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Из 1,19 млн новых легковых автомобилей, реализованных за 11 месяцев 2025 года, 595 тысяч штук были произведены в 2023-2024 годах. Это ровно 50% от общего объема продаж», — сообщил эксперт.

По его словам, в ноябре было продано 22,8 тысяч автомобилей 2024 года и чуть менее 3 тысяч 2023 года выпуска.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.