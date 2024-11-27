Самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре и врезался в автомобиль и мотоцикл

В Эквадоре легкомоторный самолет упал на проезжую часть дороги, где в этот момент находились люди. Об этом сообщает El Comercio.

Крушение произошло на проспекте Солорсано в городе Санта-Елена. Самолет пилотировала Диана Руис, которая вошла в историю как первая женщина из Эквадора, пилотировавшая сверхзвуковой самолет. Экипажу при крушении выжить не удалось. Самолет принадлежит местной военной авиабазе, он совершал тренировочный полет. На видео с моментом падения видно, что самолет врезался в мотоцикл и легковой автомобиль.

После падения самолет сразу остановился. В проезжавшего мимо байкера попали обломки воздушного судна, он получил ранения, уточняет The Sun. Пешеходы на оживленном проспекте остановились и с изумлением смотрели на самолет.

Ранее на видео попало, как в ЮАР Mercedes-Benz влетел под днище грузовика.