Появилось видео с места взрыва на юге Москвы

Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в Москве

Кадры с места взрыва в Москве опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

Судя по опубликованному видео, на место ночного происшествия не менее шести полицейских машин, а также автомобиль скорой помощи. У всех машин включены спецсигналы.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Позже выяснилось, что мужчина привел СВУ в действие рядом с инспекторами.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Погибшие — сотрудники полиции Илья Климанов и Максим Горбунов. Они жили в одном доме и дружили с детства.

