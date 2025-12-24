Погибшие при взрыве в Москве сотрудники ДПС дружили с детства

Сотрудники ДПС, погибшие при взрыве в Москве, дружили с детства

Сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов, погибшие при взрыве в Москве, дружили с детства. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».

«Илья Климанов и Максим Горбунов, сотрудники ГИБДД, родом из одного подмосковного поселка и жили в одном доме. Они дружили с детства, увлекались автомобилями, а Илья ещё и играл в местной футбольной команде», — сообщает канал.

Лейтенанту полиции Илье Климанову, было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь.

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

