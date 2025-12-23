В Кемерове на одном из главных шоссе произошло массовое ДТП

В Кемерове на Логовом шоссе столкнулись три автомобиля

В Кемерове на Логовом шоссе — одной из главных артерий города — произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Участниками аварии стали «ГАЗель», «Honda» и «Chery». По данным издания, пострадавших нет.

«Обстоятельства произошедшего уточняются», — сказали в ведомстве.

