В Кемерове на одном из главных шоссе произошло массовое ДТП

В Кемерове на Логовом шоссе столкнулись три автомобиля
Александр Вильф/РИА Новости

В Кемерове на Логовом шоссе — одной из главных артерий города — произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Участниками аварии стали «ГАЗель», «Honda» и «Chery». По данным издания, пострадавших нет.

«Обстоятельства произошедшего уточняются», — сказали в ведомстве.

Как напоминает автоэксперт Максим Егоров, непристегнутый ремень безопасности может привести к серьезным травмам как на передних, так и на задних сиденьях.

Инструктор по безопасному вождению Екатерина Каренина до этого отмечала, что если машина перевернется при ДТП, ремень безопасности позволит пассажиру остаться закрепленным, — его не будет «швырять» по салону. В противном случае вероятность тяжелых травм крайне высока.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Германии.

