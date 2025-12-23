Россиянам напомнили о важности использования ремней безопасности в авто

Непристегнутый ремень безопасности может привести к серьезным травмам как на передних, так и на задних сиденьях. Об этом в интервью РИАМО напомнил автоэксперт Максим Егоров.

«Пассажиры, не зафиксированные ремнем безопасности, страдают больше при ДТП, ведь силу инерции никто не отменял. Если автомобиль едет с пассажирами, передние пассажиры пристегнуты, а задние — нет, они могут пострадать», — сказал специалист.

Он добавил, что даже при движении по парковке непристегнутый человек при резком торможении может получить травмы.

Инструктор по безопасному вождению Екатерина Каренина до этого говорила, что если автомобиль перевернется при ДТП, ремень безопасности позволит пассажиру остаться закрепленным, — его не будет «швырять» по салону. В противном случае вероятность тяжелых травм крайне высока.

