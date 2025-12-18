На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге массово задымились лазурные автобусы

«Фонтанка»: в Петербурге пассажиры сфотографировали дымящиеся лазурные автобусы
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге пассажиры сняли на фото задымившиеся автобусы, сообщает «Фонтанка».

«Утром и днем 15 декабря пассажиры лазурных автобусов стали свидетелями неприятной картины: из-под днища транспорта повалил дым, а в салоне чувствовался резкий запах гари», — сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что днем, примерно в 13:45, аналогичная картина повторилась уже в автобусном парке. Водители пытались справиться с ситуацией, поливая проблемные места водой.

В пресс‑службе перевозчика, АО «Третий парк», «Фонтанке» объяснили происходящее естественными технологическими процессами.

В 2023 году в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил что пассажирские автобусы массово горели из-за некачественного привода вентилятора.

Ранее сообщалось, что два лазурных автобуса сгорели за одну ночь в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами