В Петербурге массово задымились лазурные автобусы

В Петербурге пассажиры сняли на фото задымившиеся автобусы, сообщает «Фонтанка».

«Утром и днем 15 декабря пассажиры лазурных автобусов стали свидетелями неприятной картины: из-под днища транспорта повалил дым, а в салоне чувствовался резкий запах гари», — сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что днем, примерно в 13:45, аналогичная картина повторилась уже в автобусном парке. Водители пытались справиться с ситуацией, поливая проблемные места водой.

В пресс‑службе перевозчика, АО «Третий парк», «Фонтанке» объяснили происходящее естественными технологическими процессами.

В 2023 году в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил что пассажирские автобусы массово горели из-за некачественного привода вентилятора.

Ранее сообщалось, что два лазурных автобуса сгорели за одну ночь в Санкт-Петербурге.