УАЗ повысит качество своих автомобилей

УАЗ модернизировал окрасочное производство для своих внедорожников

Ульяновский автозавод улучшит качество своих автомобилей, сообщает пресс-служба компании.

«В окрасочном производстве УАЗ смонтированы новые роботы. После проведения пуско-наладки они возьмут на себя процесс нанесения мастики на днище кузовов автомобилей УАЗ и Sollers», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что автоматизация процесса обеспечит более равномерное покрытие, благодаря чему повысится качество и улучшатся шумоизоляционные свойства.

До этого УАЗ модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.

Также УАЗ по-новому окрашивает кузова своих автомобилей.

Речь идет о внедрении высокотехнологичных роботов, которые оптимально распределяют грунт по всей поверхности кузова в два слоя. Равномерное нанесение базового состава обеспечивает в итоге высокое качество и долговечность ЛКП автомобиля.

Ранее сообщалось, что УАЗ поднял цены на «Буханку» и «Профи» в России.