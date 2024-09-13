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УАЗ улучшил качество своих автомобилей

УАЗ станет по-новому сваривать кузова моделей «Профи», «Патриот» и «Пикап»

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«УАЗ»

Ульяновский автозавод модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник информации на предприятии.

Отмечается, что на предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.

До этого стало известно, что УАЗ в ближайшее время планирует выпустить три новинки.

В частности, грузовики семейства «Профи» в 2025 году должны получить дизельный двигатель. Это касается и заднеприводного грузовика «Полуторка», и полноприводной версии. Также планируется начать установку на внедорожники «Патриот» новой механической трансмиссии. Затем планируется выпустить рестайлинговую версию «Патриота».

В августе 2024 года УАЗ продал в России около 3 тыс. автомобилей, 45% из них пришлось на семейство СГР («Буханка»).

Также, УАЗ опроверг информацию некоторых дилерских центров, которые заявили о прекращении выпуска внедорожника UAZ Hunter с 1 сентября 2024 года.

«Информация о прекращении выпуска UAZ Hunter не соответствует действительности. Модель находится в производстве, никаких решений о прекращении сборки не принималось, наоборот, автомобиль будет выпускаться, в том числе в виде спецверсий и с обновлениями, о чем мы обязательно сообщим позже», — заявили порталу drom.ru на УАЗе.

Ранее сообщалось, что УАЗ модернизировал выпускаемую более 60 лет «Буханку».

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