В России подорожала «Буханка»

УАЗ поднял цены на «Буханку» и «Профи» в России

Ульяновский автозавод увеличил цены на автомобили семейства СГР («Буханка» и грузовик на той же платформе). Также подорожали автомобили семейства «Профи», сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

Автомобили 2025 года выпуска с моторами экологического класса «Евро-5» оказались на 70-80 тыс. рублей дороже прошлогодних. Машины семейства СГР подорожали на 70 тыс. рублей. Бортовой грузовик с однорядной кабиной теперь стоит 1,52 млн рублей, с двухрядной — 1,57 млн рублей. Стандартная «Буханка» — от 1,54 млн рублей до 1,61 млн рублей в зависимости от числа мест и конфигурации салона. Экспедиционная «Буханка» 2025 года с силовыми бамперами и дополнительным внедорожным оборудованием стоит 1,82 млн рублей.

Капотный грузовик «Профи» в самой доступной версии стоит 1,85 млн рублей, в самой дорогой — 2,38 млн рублей.

Ранее стало известно, что российскому автомобильному бренду Evolute грозит закрытие.