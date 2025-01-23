УАЗ улучшил качество своих автомобилей

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) будет по-новому окрашивать кузова своих автомобилей. Об этом «Известиям» рассказал источник на предприятии.

«Речь идет о внедрении высокотехнологичных роботов, которые оптимально распределяют грунт по всей поверхности кузова в два слоя. Равномерное нанесение базового состава обеспечивает в итоге высокое качество и долговечность ЛКП автомобиля», — рассказали изданию на заводе.

До УАЗ модернизировал производство моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник информации на предприятии.

Отмечается, что на предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. Утверждается, что 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов всех трех моделей.

Ранее сообщалось, что УАЗ поднял цены на «Буханку» и «Профи» в России.