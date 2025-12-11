Названа средняя цена китайского автомобиля с пробегом в России

Авто.ру: средняя цена китайских авто с пробегом в РФ снизилась до 1,98 млн рублей

Средняя цена подержанных китайских автомобиля на российском рынке в ноябре снизилась до 1,98 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авто.ру оценка».

«На федеральном уровне средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась за месяц на 1% до 1,98 млн рублей и впервые с августа 2023 года оказалась ниже двух миллионов»,— говорится в исследовании.

Отмечается, что в группе подержанных европейских, японских и корейских машин также зафиксировано снижение. В ноябре средняя цена на такие автомобили снизилась почти на 30 тыс. рублей и достигла 2,16 млн рублей, последний раз на этом уровне она была в январе 2023 года.

Средняя цена отечественного автомобиля держится уже 7 месяцев в районе 700 тыс. рублей.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года.