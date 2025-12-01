На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перед ростом утильсбора в России зафиксирован всплеск продаж автомобилей

Автостат: продажи авто в РФ выросли на 15% перед ростом утильсбора
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В преддверии изменения методики начисления утильсбора на автомобили в России выросли продажи машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Последняя неделя ноября, накануне серьезного изменения тарифов утильсбора, прошла на мажорной ноте. Рост отмечается «по всем фронтам». Продажи легковых автомобилей по отношению к предыдущей неделе выросли на 15%», — написал Целиков.

Он уточнил, что за неделю в России было продано 33,6 тыс. новых автомобилей. В сравнении с аналогичной неделей прошлого года рост составил 16,5%. Продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) в последнюю неделю ноября составили 2,2 тыс. машин (рост на 32% к предыдущей неделе), грузовиков массой до 16 тонн — 1,4 тыс., свыше 16 тонн — 1,1 тыс.

Целиков спрогнозировал, что в ближайшие недели рост продаж продолжится, поскольку автомобили, завезенные по льготному утильсбору до 1 декабря, их владельцы продолжат ставить на учет.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов объяснил, зачем нужно повышение утильсбора в РФ.

