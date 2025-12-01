На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минпромторга объяснил, зачем нужно повышение утильсбора

Алиханов: ежегодное повышение утильсбора нужно для локализации авто в РФ
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ежегодное повышение утилизационного сбора на автомобили необходимо для того, чтобы иностранные автокомпании локализовывали производство автомобилей в России. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Мы утвердили в прошлом году в том числе индексацию, достаточно существенную, утилизационного сбора, но самое главное, утвердили ее поэтапную ежегодную индексацию до 2030 года, что формирует у тех, кто это повышение принял, инвестиционное решение, устойчивое понимание того, как они должны реализовывать инвестиции», — приводит агентство слова Алиханова.

По словам министра, компания «АГР» запустила производственные площадки в Калуге и Санкт-Петербурге после того, как было принято решение о повышении утильсбора. Алиханов указал, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо сбалансированно выстроить барьеры для доступа на рынок.

Также глава Минпромторга заявил, что производство автомобилей в России по итогам 10 месяцев 2025 года снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне структурной перестройки промышленности, указал глава министерства.

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 16 лет, отметил глава министерства.

Ранее стало известно, когда будут перезапущены бывшие заводы Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижнем Новгороде.

