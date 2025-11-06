На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не трогайте»: на видео сняли, как женщина с ребенком умоляла таксиста не бить ее мужа

В Магнитогорске на видео сняли, как таксист пинал пассажира на глазах у ребенка
true
true
true

В Магнитогорске водитель такси избил пьяного пассажира на глазах его ребенка и жены. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«На запись попало, как семья с грудничком выходит из машины. Глава семьи еле держится на ногах и заваливается на багажник. Таксист делает ему замечание. В ответ пьяный пассажир начинает ему грубить и обзывает», — говорится в публикации.

По информации канала, в момент конфликта водитель ударил пьяного мужчину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек избивает пассажира, лежащего на асфальте, и в этот момент жена пострадавшего кричит: «Не трогайте, пожалуйста». Женщина говорит, что уже извинилась перед водителем. Но таксист сообщает, что избивает магнитогрца за то, что тот помял его автомобиль.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Приморье школьник напал на водителя автобуса и попал на видео.

Ранее водитель автобуса пообещал изнасиловать приморца.

