«Вызывай скорую»: белгородцы с битой и топором устроили жесткую драку и попали на видео

В Белгороде на видео сняли жесткую драку мужчин с топором и битой на парковке

В Белгороде мужчины с топором и битой устроили жесткий бой на парковке из-за конфликта детей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Беседа, которая привела к гладиаторским боям, началась в соцсетях накануне. Один пацан в чате обозвал другого. Мать оскорбленного закономерно обиделась и организовала дуэль с отцом кибербуллера — Александром С. На помощь вызвала своего приятеля Сергея Б., который в принципе был не при делах. Перед сражением оба вооружились в гараже: один топором, другой битой», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах, видно, как мужчины избивают друг друга, при этом в момент конфликта один из белгородцев начинает разбивать припаркованный автомобиль, который принадлежит его оппоненту. На записи также слышно, как в момент драки женщина просит вызвать медиков.

По данным канала, после произошедшего правоохранители задержали белгородца, разгромившего машину.

Ранее во Владивостоке водитель выстрелил в лицо полицейскому в момент погони.