Aurus может начать продажи минивэна Arsenal в 2026 году

В РФ в 2026 году могут запустить продажи Aurus Arsenal для частных клиентов

В России могут начаться коммерческие продажи минивэнов Aurus Arsenal, которые сейчас используются только в правительственном гараже особого назначения (ГОН), сообщает газета «Известия».

«Модификация шестиметрового Aurus Arsenal, близкая к той, которая готовится для запуска в продажу, была представлена на стенде марки на ПМЭФ. По словам представителя бренда, цена такого автомобиля будет выше, чем у седана Senat и кроссовера Komendant, которые сейчас стоят около 50 млн рублей», — сообщает газета.

Минивэн Aurus Arsenal входит в линейку российских представительских автомобилей Aurus, разработанных в рамках проекта «Кортеж». Помимо минивэна, в семейство входят седаны и лимузины Senat и внедорожники Komendant.

Габаритная длина минивэна Aurus Arsenal — 5980 мм, колесная база — 3550 мм. Салон минивэна рассчитан на восемь человек. Он оснащается мотором V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили взять в аренду Aurus Komendant.