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Россиянам предложили взять в аренду Aurus Komendant

У простых россиян появилась возможность арендовать Aurus Komendant

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Aurus

В Казани появилась услуга аренды внедорожника Aurus Komendant с водителем. Соответствующее предложение размещено на сайте бесплатных объявлений, сообщает Motor.ru.

Час аренды люксового внедорожника российской марки обойдется минимум в 20 тыс. рублей, при этом Komendant с водителем можно зафрахтовать минимум на 4 часа (за 80 тыс. рублей).

В случае аренды на 6 часов трансфер на Aurus Komendant обойдется в 108 тыс. рублей (18 тыс. рублей в час), заказ на 8 часов стоит 120 тыс. рублей (15 тыс. рублей в час). При этом предложений по аренде Aurus Komendant в Санкт-Петербурге и Москве нет: в этих городах можно зафрахтовать только седаны этой марки. В Казани к аренде предлагается внедорожник редкого темно-синего цвета. Без водителя взять Komendant напрокат нельзя.

Внедорожники Aurus Komendant собираются по заказам, в качестве служебного транспорта такие машины используют министры федерального правительства, губернаторы и представители крупного бизнеса.

Ранее появилось видео с черной кошкой, которая не рискнула перебежать дорогу кортежу Владимира Путина.

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