МКАД перекрыли для движения автомобилей

В Москве на МКАД временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение закрыто на внешней стороне МКАД, 69 км», — говорится в публикации.

В 11:42 мск стало известно о перекрытиях на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также заранее планировать свой маршрут.

В 9:42 мск появилось сообщение об ограничении движения на Тверской улице в районе дома номер два по направлению в центр, а также на Боровицкой площади.

Кроме того, в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов.