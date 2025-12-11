На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобильный бренд Avatr прошел регистрацию в России

Автобренд Avatr зарегистрировал в России свой товарный знак
Avatr

Avatr получил официальную регистрацию товарного знака в Роспатенте. Об этом сообщает auto.mail.ru.

«Согласно сведениям реестра, знак оформлен под номером 1176143, а правообладателем указана AVATR Co., Ltd., базирующаяся в городе Чунцин, Китай», — сообщает портал.

Отмечается, что под этим товарным знаком Avatr сможет распространять в России широкий спектр автомобильной продукции: электрические и автономные транспортные средства, легковые и спортивные автомобили и прочее.

До этого стало известно, что в России в 2026 году может начаться сборка китайских автомобилей Avatr.

Бренд Avatr входит в концерн Changan. Какие именно модели локализуют в России не сообщается. Сейчас модельный ряд марки в РФ представлен электромобилем Avatr 11. Позже появится другая модель — фастбэк Avatr 12.

Также, стало известно, что кроссовер Deepal G318 привезли в Россию для сертификации.

Changan Deepal G318 оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа, пневматической подвеской, амортизаторами CDC, электромагнитной блокировкой заднего дифференциала, виртуальной блокировкой между осями, системой камер кругового обзора, системой активного шумоподавления, а также мультимедиа со встроенным караоке.

Уже в этом году в России официально планируют начать продавать внедорожник Deepal G318. При этом, какие именно комплектации будут у автомобиля и сколько будет стоить модель еще неизвестно.

Ранее были названы самые продаваемые электромобили в Москве.

Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
