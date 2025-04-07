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Внедорожник Deepal G318 привезли в Россию для сертификации

«РГ»: В РФ для сертификации привезли кроссоверы Deepal G318
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Changan

Кроссовер Deepal G318 привезли в Россию для сертификации. Об этом сообщает «Российская газета», в редакцию которой прислали фотографию Deepal G318.

«Марка Deepal принадлежит концерну Changan. Если Avatr был задуман как дорогой и высокотехнологичный бренд, то Deepal (он же Shenlan) появился в 2022 году с целью предоставить автомобили с хорошим соотношением цены и качества», — говорится в сообщении.

По информации источника, Changan Deepal G318 оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа, пневматической подвеской, амортизаторами CDC, электромагнитной блокировкой заднего дифференциала, виртуальной блокировкой между осями, системой камер кругового обзора, системой активного шумоподавления, а также мультимедиа со встроенным караоке.

Также сообщается, что уже в этом году в России официально планируют начать продавать внедорожник Deepal G318. При этом, какие именно комплектации будут у автомобиля и сколько будет стоить модель еще неизвестно.

Ранее сообщалось, что в России создадут аналоги аппаратуры Bosch для КамАЗа.

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