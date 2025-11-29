Названы самые продаваемые электромобили в Москве

Из 9,6 тыс. новых электромобилей, проданных на российском рынке за 10 месяцев 2025 года, 4,3 тыс. штук получили прописку в Москве и области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Электрокар номер один в столичном регионе это Москвич 3е - 756 штук. Но секрет успеха этой модели прост: 98% электрических «Москвичей» было куплено юридическими лицами. Реальных частных покупателей Электо-Москвичей среди москвичей оказалось всего 12 человек», — сообщил Целиков.

На втором месте Zeekr 001 — в московском регионе зарегистрировано 612 экземпляров. На третьем месте по популярности — Avatr 11 с показателем 310 штук, далее следуют Zeekr 009 (305 ед.) и Evolute I-Pro (271 ед.).

Во вторую пятерку вошли Zeekr 7X (201 ед.), Ora 03 (131 ед.), Evolute I-Joy (118 ед.), Geely EX-5 (114 ед.) и Zeekr 007 (104 ед.).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что Центробанк в декабре расширит тарифный коридор по ОСАГО на 15%.