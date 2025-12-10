Видео: В Подмосковье двигатель автомобиля вырвало в момент жесткого ДТП

В Подмосковье на видео сняли разбитое авто, двигатель которого вырвало в ДТП

В Московской области арендованный автомобиль попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Каршеринг встретился со столбом в Раменском и потерял двигатель. ДТП произошло 8 декабря на улице 100-й Свирской дивизии», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что двигатель автомобиля лежит на проезжей части, при этом в нескольких метрах находится поврежденная машина: у транспорта смят кузов и полностью разбито подкапотное пространство. На записи также заметно, что возле автомобиля собрались мужчины.

