Москвич на Ford сбил младшеклассника, ребенок не выжил

В Новой Москве младшеклассник попал под колеса Ford
В Новой Москве водитель Ford сбил 8-летнего школьника. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным сегодня в 13.30 часов на улице Новостроевская, в районе дома 6, водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

До этого в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. Инцидент произошел 7 декабря на Краснопрудной улице.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.

