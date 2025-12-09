На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль с человеком смяло поездом, следовавшим в Петербург

Поезд Адлер — Санкт-Петербург протаранил автомобиль с человеком
Telegram-канал Южная транспортная прокуратура

Поезд АдлерСанкт-Петербург врезался в легковой автомобиль с человеком. Об этом сообщает Telegram-канал «Южная транспортная прокуратура».

«На перегоне станций Разъезд 103 км – Цимлянская Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским поездом сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Движение поездов восстановлено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в публикации.

На кадрах в места ДТП видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, отсутствуют стекла. В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения.

До этого в Воронежской области автомобиль Lada Kalina разорвало на части в момент аварии. 19-летний водитель выехал на встречную полосу движения и врезался сначала в Skoda, а затем — в ВАЗ-21099. Один человек пострадал.

Ранее авария парализовала движение на Киевском шоссе в Москве.

