Водитель большегруза протаранил два автомобиля на встречке в Мытищах и попал на видео

В Мытищах водитель большегрузного самосвала с полуприцепом выехал на встречную полосу и совершил массовое ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

«Сегодня примерно в 13:45 на 35-м километре автодороги А-104 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя легковыми автомашинами», — отмечается в сообщении.

Четыре человека, включая 15-летнего подростка, были травмированы в результате аварии. Еще одному участнику ДТП выжить не удалось.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО», видно, что в результате лобового столкновения с большегрузом кроссовер Volkswagen Tiguan получил сильные механические повреждения, у него разбита передняя часть. У кроссовера Nissan смята боковина. Большегруз остановился у отбойника на встречной обочине.

Ранее водитель пытался уехать от гаишников на трех колесах.

