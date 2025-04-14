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Стали известны подробности о новом УАЗ «Патриот»

Обновленный УАЗ «Патриот» получит российский дизельный двигатель
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УАЗ

Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель отечественного производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев.

«К концу года планируем представить обновленные УАЗ «Патриот» и «Пикап» с российскими агрегатами: дизельным двигателем, коробкой передач и раздаточной коробкой», - сказал Соболев.

Кроме того, в ближайшее время на рынке появится заднеприводная версия модели «Профи» с локальными дизельным двигателем и шестиступенчатой коробкой передач.

До этого генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин заявил, что автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос.

«Буханка» — уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Ранее была названа стоимость УАЗ «Патриот» кубинской сборки.

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