На Камчатке пенсионерку без сознания тащили через сугробы к медикам

На Камчатке пенсионерку без сознания пришлось тащить через сугробы к авто скорой

На Камчатке женщину пришлось тащить через сугробы к автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «ДПС Камчатка».

«На Госпитале карета скорой помощи не смогла заехать в пригорок из-за нерасчищенного проезда», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, пенсионерку без сознания, к которой приехали медики, пришлось нести до автомобиля скорой помощи на носилках через сугробы.

До этого на Камчатке мужчины толкали пассажирский автобус, застрявший в сугробе. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как около двадцати пассажиров выталкивают застрявший транспорт. При этом заметно, что в результате произошедшего образовался автомобильный затор. По данным СМИ, полуостров заметает снегом: автомобили, автобусы застревают в сугробах, людям приходится идти на работу пешком.

Региональное управление МЧС сообщило об отмене занятий в школах Петропавловск-Камчатского городского округа для первой и второй смен из-за неблагоприятных погодных условий.

