Камчатку заметает снегом: на видео попали застрявшие автобусы и машины

На Камчатке на видео сняли, как десятки мужчин выталкивали из сугроба автобус

На Камчатке мужчинам пришлось толкать пассажирский автобус, застрявший в сугробе. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка №1».

«Мужики, давайте толкнем, или как камчатцы добирались на работу сегодня», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как около двадцати мужчин толкают застрявший пассажирский автобус. При этом заметно, что в результате произошедшего образовался автомобильный затор.

По данным СМИ, полуостров заметает снегом: автомобили, автобусы застревают в сугробах, людям приходится идти на работу пешком. Региональное управление МЧС сообщило об отмене занятий в школах Петропавловск-Камчатского городского округа для первой и второй смен из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что для перевозки пассажиров задействованы вахтовые автобусы, вышедшие на маршруты.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о переводе краевых учреждений и организаций, за исключением служб жизнеобеспечения, на удаленный формат работы из-за непогоды.

