Волгоградец спалил припаркованную Lada Priora, и это попало на видео

В Волгограде мужчина поджег Lada Priora на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Мужчина устроил фаер-шоу с поджогом машины в Волгограде. Инцидент произошел в Дубровском районе. 45-летний местный житель пришел на парковку, облил «Ладу Приору» горючей жидкостью и поджег зажигалкой», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина поджигает крышу автомобиля, машина воспламеняется, и огонь стремительно охватывает транспорт. По данным канала, после произошедшего сотрудники полиции задержали нарушителя.

До этого в Москве на ТТК грузовик вспыхнул на проезжей части. На кадрах с места ДТП видно, что прибывшие спасатели ликвидируют возгорание, при этом заметно – «Газель» получила серьезные повреждения. На место ДТП приехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили все обстоятельства произошедшего. Кроме того, на записи видно, что вспыхнувший грузовик заблокировал две полосы движения.

Ранее в Воронежской области легковушку с человеком в салоне разорвало в момент ДТП.

