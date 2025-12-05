Стало известно о состоянии пострадавших после ДТП со школьным автобусом в Ингушетии

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Ингушетии четверо детей и одна женщина поступили в больницу после аварии с участием школьного микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в Telegram-канале.

«Сегодня утром в Детскую республиканскую клиническую больницу им. К. Ужахова поступили воспитатель и четверо детей, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное. На данный момент педагога готовят к переводу в республиканскую клиническую больницу для оказания специализированной помощи.

Школьники находятся под наблюдением медиков и получают все необходимое лечение.

Инцидент произошел 5 декабря на въезде в столицу Ингушетии Магас. Внедорожник Lada Niva столкнулся с автобусом «Газель», перевозившим школьников.

До этого в Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду.

Ранее фура влетела в автобус с юными хоккеистами в Кировской области.

