Завод «Автотор» планирует начать выпуск рамных внедорожников BAIC

На заводе «Автотор» в Калининграде наладят выпуск внедорожников китайского бренда BAIC. Об этом сообщает auto.rambler.ru со ссылкой на генерального директора ООО «Баик Мотор Рус» Алексея Храмцовского. При этом классические городские кроссоверы снимут с конвейера предприятия.

«Мы глобально меняем продуктовую стратегию и сфокусируемся на рамных автомобилях с высокой проходимостью <...>. Не значит, что мы забудем про линейку переднеприводных автомобилей: X55, X75. Обязательно к ней вернемся в 2027 году. Ожидаем эти модели с полным приводом и гибридной силовой установкой», — сказал топ-менеджер.

Сборка внедорожников BAIC в Калининграде будет осуществляться по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов.

До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России на предприятии в Подмосковье ведется сборка автомобилей Exeed.

«Постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте: это, например, локализация производства последовательных гибридов Voyah в Липецкой области, сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это тоже стало возможным за счет государственных мер поддержки», - сказал Мантуров.

О локализации автомобилей Exeed в России официально стало известно впервые.

Ранее стало известно, что Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России.