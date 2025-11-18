На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Завод «Автотор» планирует начать выпуск рамных внедорожников BAIC

Калининградский завод «Автотор» будет выпускать рамные внедорожники BAIC
true
true
true
close
BAIC

На заводе «Автотор» в Калининграде наладят выпуск внедорожников китайского бренда BAIC. Об этом сообщает auto.rambler.ru со ссылкой на генерального директора ООО «Баик Мотор Рус» Алексея Храмцовского. При этом классические городские кроссоверы снимут с конвейера предприятия.

«Мы глобально меняем продуктовую стратегию и сфокусируемся на рамных автомобилях с высокой проходимостью <...>. Не значит, что мы забудем про линейку переднеприводных автомобилей: X55, X75. Обязательно к ней вернемся в 2027 году. Ожидаем эти модели с полным приводом и гибридной силовой установкой», — сказал топ-менеджер.

Сборка внедорожников BAIC в Калининграде будет осуществляться по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов.

До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России на предприятии в Подмосковье ведется сборка автомобилей Exeed.

«Постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте: это, например, локализация производства последовательных гибридов Voyah в Липецкой области, сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это тоже стало возможным за счет государственных мер поддержки», - сказал Мантуров.

О локализации автомобилей Exeed в России официально стало известно впервые.

Ранее стало известно, что Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России.

