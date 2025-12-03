На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Росстандарт технически ограничил импорт иномарок

No limit: в России технически ограничили импорт иномарок для физлиц
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Росстандарт своим приказом ограничил пропускную способность испытательных лабораторий на уровне 80 автомобилей в сутки, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Таким образом, одна испытательная лаборатория может выдать не более 29,2 тыс. свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в год. Этот документ необходим для единичного ввоза иномарок на территорию РФ», — сообщает канал.

Отмечается, что причиной такого решения стало то, что некоторые лаборатории (особенно в период пикового спроса) выдавали до 1 тысячи СБКТС в сутки. При том, что их инфраструктура не позволяет проводить полноценные испытания автомобилей в таком объеме.

29 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Владивостокский суд постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. В феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий Владивостока лишили аккредитации на выдачу СБКТС и ЭПТС. Одна из фирм решила оспорить решение Росаккредитации в суде. Ответчиком также выступала Федеральная служба по аккредитации.

По данным источника, праворульные автомобили не получат свидетельство безопасности. так как левая фара светит ярче правой. Кроме того, по решению суда теперь нужно проводить и оценку выбросов. Это ставит крест на гибридах, отмечает канал.

Позже Росаккредитация заявила, что ввоз и эксплуатация праворульных автомобилей в России официально не запрещены, несмотря на инцидент с лишением аккредитации испытательной лаборатории во Владивостоке.

Ранее россиян предупредили об активизации «бабушкиных схем» при продаже машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами