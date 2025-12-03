Росстандарт технически ограничил импорт иномарок

Росстандарт своим приказом ограничил пропускную способность испытательных лабораторий на уровне 80 автомобилей в сутки, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Таким образом, одна испытательная лаборатория может выдать не более 29,2 тыс. свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в год. Этот документ необходим для единичного ввоза иномарок на территорию РФ», — сообщает канал.

Отмечается, что причиной такого решения стало то, что некоторые лаборатории (особенно в период пикового спроса) выдавали до 1 тысячи СБКТС в сутки. При том, что их инфраструктура не позволяет проводить полноценные испытания автомобилей в таком объеме.

29 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Владивостокский суд постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. В феврале 2025 года несколько испытательных лабораторий Владивостока лишили аккредитации на выдачу СБКТС и ЭПТС. Одна из фирм решила оспорить решение Росаккредитации в суде. Ответчиком также выступала Федеральная служба по аккредитации.

По данным источника, праворульные автомобили не получат свидетельство безопасности. так как левая фара светит ярче правой. Кроме того, по решению суда теперь нужно проводить и оценку выбросов. Это ставит крест на гибридах, отмечает канал.

Позже Росаккредитация заявила, что ввоз и эксплуатация праворульных автомобилей в России официально не запрещены, несмотря на инцидент с лишением аккредитации испытательной лаборатории во Владивостоке.

