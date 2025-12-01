На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут легализовать продажу «красивых» автономеров

ТАСС: Госдума в феврале рассмотрит законопроект о продаже красивых автономеров
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутаты Государственной думы планируют в феврале 2026 года рассмотреть законопроект о легализации продажи «красивых» автомобильных номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«Принят к рассмотрению законопроект депутатов фракции «Новые люди» о легализации продажи красивых автономеров. Первое чтение запланировано на февраль», — сказал источник агентства.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце октября. В рамках инициативы предлагается наделить регистрационный орган полномочиями по установлению размера платы за красивые регистрационные знаки. Если документ примут, то закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

В сентябре президент России Владимир Путин одобрил идею продавать «красивые» номера для машин на «Госуслугах». С этой инициативой выступил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам, для этого уже разработана правовая база, но решение откладывается.

Ранее адвокат объяснил, смогут ли россияне получить матерные номера.

