Госдума рассмотрит законопроект о продаже красивых номеров до конца года

Госдума до конца года может рассмотреть закон о продаже красивых номеров

Проект закона о продаже красивых автономеров Госдума может рассмотреть в первом чтении до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, который рассказал об этом в интервью «Россия-24».

«Когда мы этот законопроект внесли в Государственную Думу, то очень быстро получили отзыв правительства, которое эту идею тоже поддержало. Поэтому мы надеемся, что прямо в течение этой сессии или в начале следующей сессии мы в первом чтении рассмотрим», - сказал депутат.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

В октябре 2025 года в Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам покупать красивые государственные регистрационные знаки на автомобиль. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

«Принятие законопроекта позволит вывести рынок «красивых» автономеров из тени. Предлагаемый механизм — официальное резервирование номерных знаков через портал «Госуслуги» — сделает процедуру получения конкретного регистрационного знака прозрачной, удобной и одинаково доступной для всех автовладельцев», — говорилось в пояснительной записке.

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил идею продавать «красивые» номера для машин на «Госуслугах».

Ранее адвокат объяснил, смогут ли россияне получить матерные номера.