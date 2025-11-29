На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума рассмотрит законопроект о продаже красивых номеров до конца года

Госдума до конца года может рассмотреть закон о продаже красивых номеров
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Проект закона о продаже красивых автономеров Госдума может рассмотреть в первом чтении до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, который рассказал об этом в интервью «Россия-24».

«Когда мы этот законопроект внесли в Государственную Думу, то очень быстро получили отзыв правительства, которое эту идею тоже поддержало. Поэтому мы надеемся, что прямо в течение этой сессии или в начале следующей сессии мы в первом чтении рассмотрим», - сказал депутат.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

В октябре 2025 года в Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам покупать красивые государственные регистрационные знаки на автомобиль. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

«Принятие законопроекта позволит вывести рынок «красивых» автономеров из тени. Предлагаемый механизм — официальное резервирование номерных знаков через портал «Госуслуги» — сделает процедуру получения конкретного регистрационного знака прозрачной, удобной и одинаково доступной для всех автовладельцев», — говорилось в пояснительной записке.

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил идею продавать «красивые» номера для машин на «Госуслугах».

Ранее адвокат объяснил, смогут ли россияне получить матерные номера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами