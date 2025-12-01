В Москве столкнулись пожарная автоцистерна и машина каршеринга

В Москве пожарная автоцистерна Мособлпожспаса и машина каршеринга столкнулись на МКАД в районе Варшавского шоссе. Об этом сообщает «Агентство Москва».

В результате инцидента два пассажира легкового автомобиля получили травмы, среди спасателей никто не пострадал.

Днем 1 декабря в подмосковном Раменском произошла авария с участием автомобиля Honda Civic, из-за которой оказался затруднен проезд.

Утром 30 ноября в Москве произошла авария с участием женщины, находившейся в состоянии опьянения. По данным Telegram-канала SHOT, около 06:30 мск сотрудники ГИБДД остановили белый Jaecoo J7 с признаками алкогольного опьянения на МКАД. Во время общения с инспектором женщина села обратно в машину и попыталась скрыться.

Видео с места ДТП опубликовала «Москва 24». Стало известно, что автомобиль на скорости занесло, он врезался в отбойник и разорвало на две части: одна часть упала на Алтуфьевское шоссе, другая — на МКАД. После столкновения возник сильный пожар.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.