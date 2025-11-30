Пьяная москвичка пыталась скрыться от ДПС и устроила аварию на МКАД

SHOT: в Москве пьяная женщина села за руль и попала в жесткое ДТП на МКАД

В Москве утром 30 ноября произошла авария с участием женщины, находившейся в состоянии опьянения. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, около 06:30 сотрудники ГИБДД остановили белый Jaecoo J7 с признаками алкогольного опьянения на МКАД. Во время общения с инспектором женщина села обратно в машину и попыталась скрыться.

Видео с места ДТП опубликовала «Москва 24». Стало известно, что автомобиль на скорости занесло, он врезался в отбойник и разорвало на две части: одна часть упала на Алтуфьевское шоссе, другая — на МКАД. После столкновения возник сильный пожар.

Как выяснилось, автомобиль принадлежал 37-летней Марине Т. — владелице строительной компании, занимающейся мелким ремонтом. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. В салоне автомобиля также была собака женщины, которую спасти не удалось.

Накануне вечером в Москве на МКАД было затруднено движение из-за массовой аварии с участием пять автомобилей.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.