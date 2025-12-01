На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ДТП заблокировало движение в Подмосковье

В Раменском тяжелое ДТП затруднило проезд и попало на видео
В подмосковном Раменском произошло тяжелое ДТП с участием автомобиля Honda Civic, из-за аварии проезд затруднен. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Жесткая авария в Раменском. Две полосы дороги перекрыты, объезд по встречке. Пожарные на месте. Обстоятельства уточняются», — отмечается в публикации.

На видео с места происшествия, опубликованном Telegram-каналом «МК: срочные новости», видно, что хетчбэк Honda Civic красного цвета получил сильные механические повреждения: у него смята передняя часть и левый бок, нарушена геометрия кузова и вырвана подвеска. Автомобиль после аварии остановился на тротуаре. Еще один автомобиль виден на проезжей части.

О причинах аварии и пострадавших в ней не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, чей Land Cruiser взорвался в Новой Москве.

