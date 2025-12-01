На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрывное устройство могло сработать под сиденьем внедорожника, сгоревшего в Новой Москве

«112»: вероятная причина взрыва авто в Новой Москве — бомба под сиденьем
От очевидца

Вероятной причиной взрыва и пожара внедорожника Toyota Land Cruiser в Новой Москве является срабатывание самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Вероятная причина взрыва автомобиля в Москве — самодельное взрывное устройство, расположенное под водительским сидением. Данная версия рассматривается среди прочих», — отмечается в публикации.

Автомобиль, который взорвался и сгорел в Новой Москве утром 1 декабря, принадлежит 41-летнему ученому, специалисту в области квантовой электроники. Он работает в НИИ «Полюс» имени Стельмаха. В момент взрыва автовладелец находился в командировке.

Очевидец рассказал «Газете.Ru», что перед возгоранием автомобиля прогремел громкий взрыв и окружающие предположили, что прилетел беспилотник.

Инцидент произошел на Радужной улице около жилого комплекса «Град Московский».

Ранее пьяный водитель переехал подругу в Майкопе.

