Стало известно, кому принадлежал Land Cruiser, взорвавшийся в Новой Москве

Внедорожник Toyota Land Cruiser, который взорвался и сгорел в Новой Москве утром 1 декабря, принадлежит 41-летнему ученому. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Хозяином сгоревшей в Новой Москве машины оказался 41-летний учёный — специалист в области квантовой электроники трудится в НИИ «Полюс» им. Стельмаха. Сейчас он находится в служебной командировке», — отмечается в публикации.

Автомобиль взорвался и сгорел на Радужной улице в Новой Москве. По данным Telegram-канала Shot, это был внедорожник Toyota Land Cruiser. Внутри автомобиля никого не было. Взрывной волной выбило стекла на 3 и 4 этажах расположенного рядом дома.

Очевидец рассказал «Газете.Ru» о том, что после взрыва на улице пахло газом.

Ранее стало известно, что взорвавшийся в Новой Москве внедорожник потушили.