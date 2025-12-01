Пьяный водитель переехал подругу в Майкопе и попал на видео

В Майкопе нетрезвый водитель переехал подругу, которая пыталась воспрепятствовать его поездке на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«На сходке «близких» 27 ноября компания провожала вечер алкоголем и разговорами. Ближе к ночи один из участников — нетрезвый Артём — решил покататься на машине. За этим наблюдали его девушка Дарья и подруга Алина», — отмечается в публикации.

Подруга по имени Алина попыталась предотвратить поездку и встала перед автомобилем, однако водитель не остановился и переехал ее. Затем водитель и его девушка Дарья отнесли пострадавшую к ней домой и положили в постель рядом с ее спящим мужем. Мужчина не проснулся, скорую помощь вызвали только на следующий день, когда женщине стало плохо. У нее диагностированы множественные переломы и травма головы.

Полицейским водитель рассказал, что не заметил подругу, а после наезда она отказалась от медицинской помощи.

